Беларусь обсудит с Еврокомиссией вопросы транзита энергоресурсов и ядерной энергетики

В Министерстве энергетики пройдет второй раунд консультаций. В диалоге помимо делегации Еврокомиссии примут участие эксперты Всемирного банка, которые готовят совместный с правительством Беларуси проект в сфере энергетики и энергоэффективности. Также планируется обсудить последние события в сфере транзита углеводородов, транспортную политику и ценообразование на электроэнергию, пути повышения эффективности использования традиционных источников энергии.