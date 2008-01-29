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Беларусь обсудит с Еврокомиссией вопросы транзита энергоресурсов и ядерной энергетики

29 января 2008 09:11
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В Министерстве энергетики пройдет второй раунд консультаций. В диалоге помимо делегации Еврокомиссии примут участие эксперты Всемирного банка, которые готовят совместный с правительством Беларуси проект в сфере энергетики и энергоэффективности. Также планируется обсудить последние события в сфере транзита углеводородов, транспортную политику и ценообразование на электроэнергию, пути повышения эффективности использования традиционных источников энергии.
# Экономика

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