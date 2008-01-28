Свободные земли подлежат жесткой ревизии

Это предусматривает вступивший в силу указ Президента "Об изъятии и предоставлении земельных участков". Отныне, местные исполнительные комитеты обязаны предоставлять всю информацию о землях, которые могут быть приобретены гражданами. Списки свободных участков должны размещаться на информационных стендах, официальных интернет-сайтах исполкомов, а также распространяться через СМИ. Указом установлено и общее правило предоставления свободной земли - только через аукцион.