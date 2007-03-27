Ситуация на полях нестандартная

Более пятой части от запланированного объема уже засеяно зерновыми. Только за минувший день семена в почву легли на 55 тысячах гектаров или 5% площадей. Самый высокий ежедневный темп сева в сельхозорганизациях Гомельской, Гродненской и Брестской областей.

Однако ситуация на полях сейчас нестандартная. Сухая и тёплая весна, и как следствие - отсутствие достаточного количества влаги в почве. По прогнозам синоптиков, в ближайшие полторы недели в республике сохранится погода, которая будет способствовать еще более интенсивному испарению воды, в связи с чем аграриям необходимо ускорить подготовку почвы и закрытие влаги. В нынешнем году выбирается такой вариант сева, который позволит сохранить качественные показатели и при этом уложиться в оптимальные сроки. По расчетам специалистов Минсельхозпрода, к 5-7 апреля хозяйства должны выйти на ежедневные темпы сева на уровне 10%.