Сельхозземли должны использоваться по прямому назначению

Лишь в исключительных случаях сельскохозяйственные земли Беларуси будут использоваться не по прямому назначению. Такое положение содержится в указе Президента Беларуси. Как сообщили в пресс-службе главы государства, документом установлена классификация видов земель, утверждены порядок их причисления к определенным категориям и видам, а также компетенция госорганов по принятию таких решений. Кроме того, значительно сокращены сроки подготовки материалов до принятия по ним решений.