Организациям, осуществляющим закупку сельхозсырья, урожая ягод и грибов этого года, белорусские банки предоставят льготные кредиты

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Документ направлен на финансовое обеспечение своевременных закупок сельскохозяйственного сырья для государственных нужд, а также организаций и предприятий зерноперерабатывающей и консервной промышленности."Беларусбанк", "Белагропромбанк", "Белинвестбанк", "Белпромстройбанк", "Приорбанк" и "Белвнешэкономбанк" на срок до одного года под гарантии правительства и местных исполнительных и распорядительных органов предоставят таким организациям льготные кредиты в размере 795 млрд. 700 млн. рублей.