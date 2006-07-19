В Литве падает популярность картофеля

Жители Литвы в последние годы съедают в восемь раз больше пиццы, чем цепеллинов - своего национального блюда. Популярность картофеля в республике падает, в результате чего сокращаются посевы этой традиционной культуры.

По данным Департамента статистики республики, в прошлом году здесь было выращено картофеля на 20% меньше, чем в 2004 году, а площадь, которую занимают его посадки, сократилась на 16%. Количество продаваемого на внутреннем рынке картофеля снизилось соответственно с миллиона тонн до 833 тысяч. В прошлом году Литва экспортировала более 900 тонн картофеля, а годом ранее - еще вдвое больше.

В Беларуси в нынешнем году планируется получить не менее восьми миллионов тонн картофеля, сообщили в Институте картофелеводства НАН. В нынешнем году урожай "второго хлеба", как никогда, во многом зависит от развития погодной ситуации и сроков посадки.

Специалисты отмечают, что на образование клубней в нынешнем году значительно повлияла засуха. По мнению ученых, меньше всего пострадали те площади, где картофель был посажен до 1 мая. Тем не менее, ученые уверены, что потребность республики в картофеле будет удовлетворена полностью.

Напомним, посевы картофеля в текущем году занимают более 447 тысяч гектаров.