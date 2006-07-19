У белорусов спрос на бриллианты растет

За семь месяцев этого года население приобрело 287 драгоценных камней общей массой - более 62 каратов. Об этом сообщили в Нацбанке. Выручка составила порядка 284 млн. рублей, или более 132 тысяч долларов. Напомним, покупать бриллианты можно за белорусские рубли и иностранную валюту с оплатой как наличными, так и по безналичному расчету. Для продажи предлагают ценные камни различных качественно-цветовых характеристик от 0,05 до 0,8 карата, которые изготовлены по российским стандартам.