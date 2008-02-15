Сегодня состоялась выездная коллегия Минэнерго

На коллегии обсуждались вопросы по увеличению мощности энергетической отрасли.

А так же, как при этом добиться за 5 лет прироста в тысячу мегаватт, сохраняя самодостаточность энергетического обеспечения страны.

Лукомльская ГРЭС, как флагман белорусской энергетики - подтверждает свой статус. В летний период она обеспечивает до 62% энергии от всей вырабатываемой в республике электроэнергии за год. С введением после реконструкции ещё 2-х энергоблоков, можно будет рассчитывать и на экспорт.

В качестве основных транзитных потоков будут выступать электросети. Подключатся к процессу энергоэффективности и белорусские учёные. Они уже работают над созданием современных установок по выработке наибольшего количества энергии из минимального количества топлива.

