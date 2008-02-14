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Таможенная граница между Беларусью и Россией в ближайшее время будет упразднена

14 февраля 2008 18:45
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Об этом сегодня в Гродно говорили руководители таможенных органов двух стран. Они обсудили все спорные вопросы и определили основные направления поэтапного переноса совместного контроля на западные границы союзного государства. Основное условие - унификация законодательства двух государств, которое позволит создать полноценный таможенный Союз.

Следующий этап - объединение усилий правоохранительных органов и транспортных министерств. Возможные варианты отмены таможенного контроля на внутренней границе Союзного государства разрабатываются и в ближайшее время будут представлены руководителям государств.
# Экономика

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