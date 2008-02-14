Техперевооружение в сторону энергосбережения

Новые технологии позволили Минскому тракторному заводу снизить затраты на производстве на 6,5 миллиардов рублей. В новых экономических условиях завод не только не потерял лидерство на мировом рынке, но и увеличил объемы производства. В 2007 году со столичного конвейера сошло 60 тысяч тракторов.



Чтобы окупить затраты на энергоресурсы, завод выработал четкую стратегию, в которой более 300 мероприятий. Производство перевели на местные виды топлива, а горячую воду стали получать на собственной мини-котельной. Экономить позволяет и новое энергоэффективное оборудование.



В 2008 году МТЗ планирует выпустить еще на 10 тысяч машин больше. Завод постоянно сотрудничает с представителями 80 стран мира. В этом году в списке партнеров завода впервые появятся Индия и Китай.