Государство продолжит поддержку телевизионной отрасли

Наша задача сохранить высокий интеллект экономики и белорусского народа. Об этом завил сегодня Александр Лукашенко во время посещения республиканского унитарного предприятия "Витязь".

Главе государства доложено о выполнении его поручений по диверсификации производства. "Витязь" уже давно вышел за рамки заявленного 30 лет назад формата обычного телезавода. Сегодня это многопрофильное предприятие.

Предприятие вслед за производством телевизоров остановило свой выбор на строительных материалах. Начали с тротуарной плитки и бордюров, а теперь перешли к выпуску блоков из ячеистого бетона. Из отходов телепроизводства делают утеплительный материал.

Президенту Беларуси Александру Лукашенко директор предприятия "Витязь" рассказал о своих планах: хочет расширить небольшой цех до целого завода, с тем, чтобы 20% всей продукции завода были стройматериалы. К тому же это еще и 500 новых рабочих мест. Альтернативная продукция предприятия успешно продается в Беларуси, выходит на российский рынок.

Диверсификация - это плюс, минус - если это будет мешать производству наукоемкой продукции. Глава государства делает акцент - не забывать об основной задаче предприятия.

Ресурсо- и энергосбережение - это еще одна составляющая эффективности работы предприятия. Александру Лукашенко показали энергетический цех "Витязя". Здесь вырабатывается 90% всей потребляемой заводом энергии. Такую же мини-ТЭЦ его руководство хочет построить и для нужд города. Цена вопроса - 50 миллионов долларов.

На предприятии "Витязь" главе государства продемонстрировали новые цеха по выпуску готовой продукции. Среди которой телевизоры, DVD-проигрыватели, медицинская техника, а также уникальная разработка заводчан - интерактивный учебный класс. Проще говоря, это такой электронный вариант общения преподавателя со студентами.

Это посещение планировалось заранее как проверка данных ранее Президентом поручений. На протяжении последних четырех лет глава государства регулярно и пристально присматривался к работе двух телевизионных предприятий. Сегодня проинспектировал "Витязь" и подтвердил: государство продолжит поддержку этой сферы промышленности.

Александр Лукашенко позитивно оценил опыт освоения на "Витязе" новых видов конкурентоспособной продукции, в том числе стройматериалов, что позволило перекрыть выпуск убыточной продукции.

И уже после посещения "Витязя" Президент ответил на вопросы журналистов. Круг вопросов традиционно касался внутренней и внешней политики Беларуси.



