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Металлургия Беларуси развивается

13 сентября 2006 07:42
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Беларусь занимает одно из ведущих мест по уровню развития металлургической промышленности и металлообработки в странах СНГ. Ежегодно в стране выплавляется более 2 млн. тонн стали.Увеличение спроса на металл является следствием темпов роста строительства, модернизации и замены устаревшего оборудования, производства новых видов техники и внедрения в производство последних научных технологий. Причем, Беларусь не только выплавляет сталь, но и производит высокотехнологичную продукцию.
# Экономика

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