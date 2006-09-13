Металлургия Беларуси развивается

Беларусь занимает одно из ведущих мест по уровню развития металлургической промышленности и металлообработки в странах СНГ. Ежегодно в стране выплавляется более 2 млн. тонн стали.Увеличение спроса на металл является следствием темпов роста строительства, модернизации и замены устаревшего оборудования, производства новых видов техники и внедрения в производство последних научных технологий. Причем, Беларусь не только выплавляет сталь, но и производит высокотехнологичную продукцию.