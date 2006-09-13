Минский тракторный завод расширяет географию экспорта

Сейчас в Венесуэле наших тракторов практически нет. Последние поставки "Беларусов" в этот регион были ровно 15 лет назад. И это несмотря на то, что МТЗ успешно ведет торговлю с другими странами Латинской Америки.

Только в 2005 год завод экспортировал тысячу машин. На Кубу ушло 66 тракторов, а 20 бороздят Мексику. Не прочь иметь "Беларусов" и в Бразилии. Теперь МТЗ к ним станет еще ближе. Уже подписан протокол о создании в Венесуэле сборочного производства наших тракторов. Они заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, а мы - в продвижении своего товара.

Как говорят на МТЗ - на бумаге уже все решено. Пора обсуждать действенные шаги. Во-первых, вопрос совместного инвестирования - определить вклад каждой стороны. Белорусы могут предложить свои инженерные разработки, новые технологии и обученные рабочие руки, а от Венесуэлы необходимо все остальное.

В Минске вскоре ожидается приезд венесуэльской делегации. При положительном решении всех организационных вопросов, создать сборочное производство в этом Латиноамериканском регионе можно будет всего за год.