С полей ещё снега не сошли...

Сельхозпредприятия обеспечены семенами в полном объеме.

Сейчас в республике имеется почти 300 тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур, около 200 тысяч тонн картофеля и 10 тысяч тонн семян многолетних трав. Сформирован и страховой фонд зерновых, благодаря которому в случае необходимости можно будет пересеять более 270 гектаров зерновых. В этом году на четверть будут увеличены посевные площади под рапс. Это связано с реализацией в республике программы по производству биодизельного топлива из маслосемян рапса. Кроме того, отходы этого производства являются ценным белковым сырьем для животноводства.

С полей Могилёвщины еще снега не сошли, а готовность к посевной практически 100-процентная. О ремонте техники здесь уже и позабыли. Сейчас ведется докупка семян. Особый спрос на элитные сорта пшеницы и рапс.

В Городце Шкловского района рапсовой культуре - особое внимание. Поля засеивали по экспериментальной технологии, поэтому специалисты и переживали, как перенесёт рапс зиму. Опыт удался. Теперь черёд новых волнений - посевная. Хотя и половина площадей под озимыми, а засеивать надо более еще 750 гектаров пашни.

Первые семена в могилёвскую почву упадут уже на днях. В южных районах в дело вступит сельская авиация - восемь самолётов уже на крыле. Над Городецкими полями они тоже пролетят - местная взлётная полоса давно подготовлена.