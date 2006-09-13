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Рыбный день - ежедневно

13 сентября 2006 11:49
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Белорусские рыбхозы начали массовую поставку рыбы в торговую сеть. И хотя прудовая рыба есть на прилавках магазинов в течение всего года, основной ее вылов осенью. С начала года рыбхозы  поставили на  рынок  около  полутора тысяч тонн прудовой и речной рыбы.  До конца года планируют выловить и реализовать ее еще 6  тысяч тонн. Специализированные   хозяйства разводят рыбу в прудах на площади в 20 тысяч гектаров.
Преимущественно выращивают карпа,  который  составляет большую часть всей продукции. В небольших количествах  разводят также  толстолобика,  карася,  щуку,  белого   амура и сазана. Некоторые  рыбхозы выращивают и особо ценные породы рыб - осетра, стерлядь, сома.
Большая   часть   прудовой  рыбы реализуется в торговле в живом виде, но  в  отрасли намерены поставлять ее в торговлю более подготовленной для приготовления  в домашних  условиях.  Кроме того,  что этом году  выделены  бюджетные средства в целях снижения цен прудовой рыбы, что позволит сохранить  ее цену на прошлогоднем уровне.
# Экономика

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