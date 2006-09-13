Рыбный день - ежедневно

Белорусские рыбхозы начали массовую поставку рыбы в торговую сеть. И хотя прудовая рыба есть на прилавках магазинов в течение всего года, основной ее вылов осенью. С начала года рыбхозы поставили на рынок около полутора тысяч тонн прудовой и речной рыбы. До конца года планируют выловить и реализовать ее еще 6 тысяч тонн. Специализированные хозяйства разводят рыбу в прудах на площади в 20 тысяч гектаров.

Преимущественно выращивают карпа, который составляет большую часть всей продукции. В небольших количествах разводят также толстолобика, карася, щуку, белого амура и сазана. Некоторые рыбхозы выращивают и особо ценные породы рыб - осетра, стерлядь, сома.

Большая часть прудовой рыбы реализуется в торговле в живом виде, но в отрасли намерены поставлять ее в торговлю более подготовленной для приготовления в домашних условиях. Кроме того, что этом году выделены бюджетные средства в целях снижения цен прудовой рыбы, что позволит сохранить ее цену на прошлогоднем уровне.