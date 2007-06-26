Рубль вложим - пять возьмем!

Правительство должно кардинально изменить политику в отношении государственных преференций. Об этом сегодня заявил Президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросу оказания государственной поддержки организациям реального сектора экономики.

Еще до начало совещания в кулуарах чиновники спорили об эффективности и неэффективности господдержки предприятиям. Вспоминали примеры как положительные, так и отрицательные. Царившее в зале напряжение предвещало нелегкий разговор. Александр Лукашенко свою вступительную речь сразу начал с проблемы и заявил, что с нового года в Беларуси будет кардинально изменена политика в отношении госпреференций.

Вопрос об эффективном использовании выделяемых государством средств на поддержку проблемных предприятий поднимался уже не единожды. В 2006 году был подписан указ Президента, который установил систему предоставления преференций. Именно благодаря этому, впервые за многие годы вливания в экономику все возрастающих финансовых ресурсов, наконец, стал виден эффект, выраженный в конкретных цифрах. Тогда от каждого предприятия взамен на финансовую помощь потребовали достижения в производстве конкретных показателей.

О контроле за деньгами глава государства говорил и в своем ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному собранию. Сегодня же Президент напомнил чиновникам, о том кто будет отвечать за неэффективно использованные деньги. В прошлом году почти треть предприятий, которым были выделены деньги на обещанный уровень работы, не вышли.

Глава государства подчеркнул, что в отличии от России и других государств изменение системы господдержки в Беларуси не стало "шоковой терапией". У предприятий было более 10 лет, чтобы адаптироваться к новым условиям. Что же касается работы правительства то Александр Лукашенко подверг критике чиновников за "разбазаривание" государственных средств. В пример привел легкую промышленность и заявил, что в ближайшее время потребует отчета о причинах низкого уровня работы предприятий отрасли.

Подводя итог сказанному, Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня в Беларуси существует много хороших проектов, вложив в которые деньги экономика получит значительную отдачу. Именно упор на эффективность должен стать основным в политике государственных преференций. Отныне государственные субсидии будут отправляться только под эффективные проекты.

