От квартиры до гигантов промышленности

Реализация положений третьей Директивы должна начинаться в каждой квартире и заканчиваться на гигантах белорусской промышленности.

В самое ближайшее время будет рассмотрен проект нового Жилищного кодекса, который установит ту необходимую и возможную степень экономии, которая не отразится на комфорте, но в тоже время поможет сберечь ресурсы.

Одним из основных направлений станет повсеместная установка индивидуальных приборов учета расхода воды, которые до 2008 года должны появиться во всех квартирах.

Среди белорусских городов по количеству установленных счетчиков лидирует Минск - более 50% столичных квартир уже оснащены приборами учета. Результаты уже заметны - только за первый квартал текущего года потребление воды в столице сократилось более чем на 6%.