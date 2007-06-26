2 млрд. белорусских рублей за нанесенный ущерб экосистеме

Эту сумму уже выплатила российская компания "Западтранснефтепродукт" в качестве компенсации за ущерб, причиненный аварией в Бешенковичском районе Витебской области.

Однако, по оценке специалистов Минприроды Беларуси, компания выплатила недостаточную сумму. Реальная цифра - в несколько раз выше. Оценку ущерба со стороны российской компании проводили международные эксперты. В свою очередь в Минприроды Беларуси опирались на исследования отечественных специалистов. В сумму компенсации они включили также дополнительные средства, необходимые на устранения последствий, которые могут проявиться через несколько лет.

Напомним, первая утечка топлива из нефтепровода произошла 23 марта, в результате было загрязнено около 1,2 га. Часть дизельного топлива попала в приток Западной Двины - реку Улла. По предварительным данным, она была загрязнена на протяжении около 15 км.