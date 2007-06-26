Хозяйства страны приступают ко второму укосу трав

Основное внимание - заготовке сена и сенажа. Это наиболее ценные и питательные корма.

С учетом погодных условий в регионах пересмотрена структура кормовых площадей. В Гомельской, Брестской и Гродненской областях часть подгоревших зерновых переведена в кормовую группу. Некоторые территории будут использованы под пастбища. В целом по республике заготовлено уже более 2 млн.тонн всех видов кормов - почти 40% к плану.

Между тем, в Беларуси вся текущая неделя будет дождливой. А на сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение. Активные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, принесут днем во многие районы грозовые дожди, а местами - сильные ливни с градом. Температура воздуха ночью - +10 +16. Днем +22 +28. Правда, такой всплеск тепла на текущей неделе будет лишь однажды. До конца июня температура не поднимется выше 23 градусов.