Прямой эфир

Рост внутреннего валового продукта должен составить 11 %

30 января 2008 15:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Эти требования - абсолютно обоснованы. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский на заседании коллегии министерства финансов. Были обсуждены практически все основные экономические параметры развития страны - от исполнения бюджета-2007 до промышленного регионального развития.

В предыдущие два года белорусская экономика продемонстрировала значительный рост, подчеркнул руководитель правительства. Сегодня же страна вступила в третий - определяющий год пятилетней программы социально-экономического развития. А потому, экономика должна продемонстрировать опережающие темпы.

Министерство финансов обнародовало предварительные итоги финансового года. В частности, республиканский бюджет исполнен с профицитом в 0,4 % от ВВП. А это значит, что доходы страны превысили расходы на 340 миллиардов рублей. Основная характеристика прошедшего финансового года - "Успешный, но очень сложный".
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
30 января 2008 12:08

В Министерстве финансов подвели итоги 2007 года

30 января 2008 12:05

Резидентам белорусских СЭЗ - специальный правовой режим налогообложения

29 января 2008 17:43

Четыре месторождения полезных ископаемых Беларуси передаются в концессию