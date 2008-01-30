Рост внутреннего валового продукта должен составить 11 %

Эти требования - абсолютно обоснованы. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский на заседании коллегии министерства финансов. Были обсуждены практически все основные экономические параметры развития страны - от исполнения бюджета-2007 до промышленного регионального развития.



В предыдущие два года белорусская экономика продемонстрировала значительный рост, подчеркнул руководитель правительства. Сегодня же страна вступила в третий - определяющий год пятилетней программы социально-экономического развития. А потому, экономика должна продемонстрировать опережающие темпы.



Министерство финансов обнародовало предварительные итоги финансового года. В частности, республиканский бюджет исполнен с профицитом в 0,4 % от ВВП. А это значит, что доходы страны превысили расходы на 340 миллиардов рублей. Основная характеристика прошедшего финансового года - "Успешный, но очень сложный".