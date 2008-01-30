В Министерстве финансов подвели итоги 2007 года

Профицит республиканского бюджета Беларуси в прошедшем году составил 340 миллиардов рублей. Доходы консолидированного и республиканского бюджетов на 3% превысили годовой план. По всем доходным источникам обеспечено выполнение запланированных поступлений, увеличилась доля от внешнеэкономической деятельности. Все заявленные в прошлом году расходы были профинансированы. При этом расходы на социальную сферу увеличились.



В текущем году доходы и расходы консолидированного бюджета превысят 50 триллионов рублей, дефицит республиканского бюджета прогнозируется в сумме 2,2 триллиона рублей.



На коллегии сегодня также было отмечено, что Минфин страны прорабатывает возможность полной отмены налоговых льгот для предприятий. Принятие такого радикального решения могло бы обеспечить наполняемость бюджета. Этот подход полностью соответствовал бы требованиям главы государства об оказании господдержки субъектам хозяйствования только на платной и на возвратной основе.