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Минск посетила Еврокомиссия по энергетике

29 января 2008 17:43
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На прошедшей консультации, ее представители высоко оценили подготовку Беларуси к строительству атомной электростанции и выразили готовность помочь в изучении опыта и стажировке специалистов.

Как отметил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, в настоящее время совместно с инспекторами МАГАТЭ проводится анализ и выбор площадок для строительства АЭС.

Также в ходе переговоров комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита Ферреро-Вальднер отметила, что "проведение технических встреч экспертов обеих сторон может создать подпочву для стабильного сотрудничества в рамках полноценного партнерства". 

Беларусь заинтересована в участии европейских инвесторов в реализации крупных инвестпроектов в энергетике. Беларусь находится на перекрестке основных транзитных европейских коридоров и готова предложить ряд серьезных проектов, направленных на развитие транзитных возможностей, усиление безопасности и надежности поставок энергоресурсов.

В энергетике республики реализуется масштабная программа модернизации. И в этой связи белорусская сторона заинтересована в увеличении внешних инвестиций и приглашает к сотрудничеству европейских коллег.

# Экономика

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