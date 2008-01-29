Минск посетила Еврокомиссия по энергетике

На прошедшей консультации, ее представители высоко оценили подготовку Беларуси к строительству атомной электростанции и выразили готовность помочь в изучении опыта и стажировке специалистов.

Как отметил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, в настоящее время совместно с инспекторами МАГАТЭ проводится анализ и выбор площадок для строительства АЭС.

Также в ходе переговоров комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита Ферреро-Вальднер отметила, что "проведение технических встреч экспертов обеих сторон может создать подпочву для стабильного сотрудничества в рамках полноценного партнерства".

Беларусь заинтересована в участии европейских инвесторов в реализации крупных инвестпроектов в энергетике. Беларусь находится на перекрестке основных транзитных европейских коридоров и готова предложить ряд серьезных проектов, направленных на развитие транзитных возможностей, усиление безопасности и надежности поставок энергоресурсов.

В энергетике республики реализуется масштабная программа модернизации. И в этой связи белорусская сторона заинтересована в увеличении внешних инвестиций и приглашает к сотрудничеству европейских коллег.

