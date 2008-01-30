Резидентам белорусских СЭЗ - специальный правовой режим налогообложения

Такой режим будет гарантирован в течение семи лет. Соответствующие дополнения и изменения в документы по вопросам деятельности СЭЗ внесены Указом Президента. Кроме того, для резидентов будут предоставляться льготные условия налогообложения и арендной платы за земельные участки. Резиденты СЭЗ дополнительно освобождаются от уплаты налога на недвижимость и налога на приобретение автотранспортных средств, от отчислений в инновационный фонд, образуемый Министерством строительства и архитектуры, и от обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем рынке Беларуси.



Также расширены полномочия администраций свободных экономических зон.



Указ вступает в силу с 1 апреля 2008 года.