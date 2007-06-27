Новый мост на старом месте

В Лельчицах открыли 150-метровый мост через реку Убор.

Строительство этого сооружения решило не только целый ряд местных проблем, оно сделало регион более открытым для международного транзита.

Построенный ещё в 1974-ом году на месте обрушившегося деревянного временный объездной мост оставался таковым 33 года. И каждый год природа вносила коррективы в планы людей - временное строение периодически затапливало.

Строить новый мост окончательно и безоговорочно было решено в 2006-м, тогда же приступили к реализации проекта. Не стали затягивать и с введением его в эксплуатацию.

Экономия - одно из ключевых слов в данном случае. Новый мост сократил путь для большегрузных автомобилей на 25 километров. Меньше топлива, меньше затрат. Выгода не только для самих перевозчиков. Рядом граница с Украиной.



Мост, пропускная способность которого свыше 110 тонн, снял с трассы ограничения по допустимой массе автомобилей. Повысилась транзитная привлекательность региона. А значит потраченные на строительство 4 миллиарда рублей совсем скоро вернуться в казну государства.