Беларусь прокладывает новые торговые пути в зарубежные страны

Товары отечественного производства должны быть максимально приближены к конечным потребителям за рубежом.

Такую задачу поставил премьер-министр Сергей Сидорский на совещании с торговыми советниками Беларуси в зарубежных странах.

В частности, премьер отметил необходимость продолжения работы по созданию товаропроводящей сети по продвижению белорусских товаров за рубежом. В стране принята соответствующая программа, прорабатывается законодательство.

Сергей Сидорский отметил, что Беларусь активно создает торгово-логистические центры за рубежом, открывает торговые дома.



Сергей Сидорский заявил о необходтмости активизировать работу по привлечению в страну инвестиционного импорта для реализации инновационных проектов. При этом премьер отметил, что правительством Беларуси принята программа инновационного развития до 2010 года. Для выполнения этой программы Беларуси необходимы новое оборудование и новые технологии. По словам премьера, в стране достаточно ресурсов для инвестирования в инновационные проекты, в том числе и кредитных средств банков.



Также на совещании было отмечено, что прогнозное задание по наращиванию белорусского экспорта в первом полугодии 2007-го будет выполнено в полном объеме.

