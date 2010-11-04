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Риккардо Джуччи (Германия): Для Беларуси важно вступить в ВТО

04 ноября 2010 13:21
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На Минском форуме сегодня шла речь об инновациях и инвестициях.

По мнению зарубежных экспертов, Германия могла бы стать посредником в продвижении белорусских товаров на европейский рынок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Андреас Нойман, руководитель Федерального министерства экономики и технологии Германии:
Наше стремление развития внешнеэкономических отношений с вашей страной может помочь вашим товарам стать более конкурентоспособными на нашем рынке.

Риккардо Джуччи, экономист, представитель Германской консультативной группы экономических реформ в Беларуси:
Взаимная торговля предполагает соблюдение стандартных норм. На европейском рынке они отличаются. Мне кажется, для Беларуси важно стремиться к вступлению во Всемирную торговую организацию, а также реализовать это. Тогда вопрос принятия стандартов станет ребром, и после их принятия облегчит условия выхода белорусских товаров на мировые рынки.

# Экономика # Беларусь-ВТО

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