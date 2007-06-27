Электробезопасность - билет на мировые рынки

Белорусские ученые намерены помочь отечественным производителям выйти на европейский рынок.

Передвижную лабораторию по испытанию продукции промышленности представил сегодня государственный институт стандартизации и сертификации. "Ноу-хау" позволяет определить, насколько соответствует продукция нормам электробезопасности и электромагнитной совместимости, заложенной в технических требованиях Евросоюза к импортной технике.

Кроме того, при помощи разработки ученых, процесс сертификации для отечественных предприятий теперь станет гораздо менее затратным.

Передвижная лаборатория позволяет проводить испытания довольно быстро. Буквально за час оператор сможет сказать, соответствует ли исследуемый объект параметрам электробезопасности и электромагнитной совместимости. Кроме того, лаборатория довольно компактна - она размещается в небольшом микроавтобусе, который может заехать прямо в цех завода.

Сегодня белорусские предприятия в основном экспортоориентированы. Чтобы открыть для себя европейский рынок, им необходимо выполнять техническое законодательство Евросоюза. То есть продукция должная быть максимально безопасна для потребителя, обслуживающего персонала и окружающей среды. Передвижная лаборатория призвана помочь предприятиям.

Подобной установки в Беларуси еще не было. Да и в странах СНГ уже успели позавидовать. Сейчас ученые планируют применить лабораторию для испытания продукции автомобилестроения. К примеру, проверять троллейбусы на электробезопасность.

По словам ученых, исследования уже прошли на разных предприятиях. К сожалению, не вся продукция оказалась достойной европейского рынка. Поэтому теперь отечественным производителям предстоит исправлять ошибки, чтобы завоевать желаемого потребителя.