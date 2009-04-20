Прокопович: Курс валюты будет оставаться стабильным 

Стоимость белорусского рубля к корзине трёх валют - доллара, евро и российского рубля - остаётся стабильной на протяжении почти четырёх месяцев.

Как доложил сегодня Президенту Александру Лукашенко председатель правления Национального банка Беларуси Пётр Прокопович, только за первый квартал этого года кредитные ресурсы в стране увеличились более чем на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2008-го. Большими темпами развивается платёжная система - здесь рост 72 процента.

- Главе государства было доложено о том, что и во втором квартале все основные показатели денежно-кредитной политики будут выполняться. Такими же высокими темпами будет идти и кредитование реального сектора экономики и населения. Таким же стабильным будет оставаться курс нашей валюты. Даже более стабильным, потому что мы во втором квартале планируем, что коридор белорусского рубля к корзине валют будет более ужесточенный: не плюс пять и минус пять процентов. А войдем в коридор плюс-минус один процент. То есть колебания белорусского рубля к корзине валют будут минимальны. И будут сделаны очередные подвижки и по вопросам процентной политики, – сообщил председатель правления Национального банка Республики Беларусь Петр ПРОКОПОВИЧ.