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Прокопович: Курс валюты будет оставаться стабильным 

20 апреля 2009 16:31
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Стоимость белорусского рубля к корзине трёх валют - доллара, евро и российского рубля - остаётся стабильной на протяжении почти четырёх месяцев. 

Как  доложил сегодня Президенту Александру Лукашенко  председатель правления  Национального банка Беларуси Пётр Прокопович,  только  за первый  квартал  этого  года  кредитные  ресурсы в стране увеличились более  чем на 60   процентов по  сравнению  с  аналогичным  периодом 2008-го. Большими  темпами  развивается платёжная система - здесь  рост  72  процента.   

- Главе государства   было  доложено   о  том, что  и во втором  квартале  все  основные  показатели  денежно-кредитной  политики  будут  выполняться. Такими  же  высокими  темпами  будет  идти  и  кредитование  реального  сектора  экономики и  населения. Таким  же  стабильным   будет   оставаться  курс  нашей валюты.  Даже  более  стабильным,  потому  что  мы во  втором  квартале планируем, что   коридор  белорусского   рубля  к  корзине  валют  будет более  ужесточенный:  не   плюс пять  и   минус  пять процентов.  А   войдем  в  коридор плюс-минус  один  процент. То  есть  колебания  белорусского  рубля  к  корзине  валют  будут минимальны.  И  будут  сделаны  очередные  подвижки   и  по  вопросам  процентной  политики, – сообщил председатель  правления  Национального  банка  Республики  Беларусь Петр ПРОКОПОВИЧ.

# Экономика # Петр Прокопович

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