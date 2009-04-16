Минчане стали больше покупать отечественных товаров

Это, в некоторой мере, компенсирует затишье на зарубежных рынках. Объёмы белорусского экспорта снижены.

Развитие экономики столицы в условиях мирового финансового кризиса сегодня анализировали в Мингорисполкоме. Руководители предприятий обсуждали меры, которые принимают на местах. В первую очередь, это поиск новых рынков сбыта и выпуск импортозамещающей продукции. Многие российские заводы, поставляющие комплектующие для белорусских предприятий машиностроения, остановились. В то же время, у отечественных производителей намечен ряд выгодных контрактов, которые смогут уменьшить последствия мирового финансового кризиса.



- Идёт поиск новых рынков. Это рынки: Северная Африка, Венесуэла, другие страны, т.е. определённая работа ведётся, - заявил заместитель председателя Мингорисполкома Геннадий ВЫРКО.