Белорусы стали охотнее нести деньги в банки

Сегодня в Беларуси создана беспрецедентная среди соседних стран система надежности и сохранности вкладов.

Такое мнение озвучивают специалисты, суммируя целую серию президентских указов и декретов по либерализации экономики. Не секрет, что сбережения населения это важный источник развития банковской системы, да и всей экономики. Ведь четвертая часть всех финансов банков — это как раз вклады физических лиц. Поэтому их сохранение и увеличение — важнейшая задача для государства. При этом в Беларуси на госуровне гарантируется 100%-ный возврат денег в любой валюте, в любом банке независимо от суммы. Для сравнения, такие условия сегодня могут позволить только очень развитые государства: Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Гонконг.

Светлана Владимировна не только преподаватель в финансово-экономическом колледже, а еще и активный практик по вкладам. Размещать деньги в банке под проценты находит делом коммерчески выгодным. Тем более в складывающихся непростых финансово-экономических условиях.

Статистика говорит, что люди охотнее стали нести деньги в банки. Если 8 лет назад на одного белоруса в среднем приходилось сбережений на 42 тысячи рублей, то сегодня — уже полтора миллиона. Объяснение надо искать не только в темпах развития экономики и росте благосостояния. Целая серия президентских указов и декретов положила начало либерализации экономики. Это и меры по 100%-ной гарантии сохранности вкладов, отмена декларирования крупных денежных сумм, увеличенные требования к банкам. У нас нет налога на получаемые проценты, а вкладчик вправе забрать деньги до истечения договора. Банк обязан его вернуть в течение 5 дней. В случае банкротства деньги вернет специально созданное государственное агентство. При этом специалисты рекомендуют больше доверять белорусскому рублю. Тем более, что проценты на вклады в нацвалюте больше, чем в иностранной.

Не только сохранить, но и увеличить свои денежные сбережения теперь гораздо проще. Для этого в банках созданы все необходимые условия.

Финансовый вопрос сегодня стал главным и в рамках Республиканского Дня Информирования. Трудовые коллективы посещали специалисты, в данном случае банкиры и экономисты. И учили, как правильно хранить деньги. Тема животрепещущая и всегда вызывающий повышенный интерес у населения. Однако, как на эти доклады отреагирует рынок, можно будет узнать в ближайшие месяцы по статистике вкладов.

Евгений Горин, Николай Сенчило, телекомпания СТВ

