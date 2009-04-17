Импортеры рыбы будут поставлять в Беларусь только сырье

Такое решение было принято на коллегии Управления делами Президента Республики Беларусь. Дело в том, что поставщики стремились доставлять в нашу страну как можно больше именно готовой импортной продукции. Цена на нее значительно выше, чем, к примеру, на свежемороженую рыбу. До этого момента государственные структуры республики недостаточно влияли на процессы, происходящие на рыбном рынке страны. Поэтому в ближайшее время ситуация в корне должна измениться. Уже в первом полугодии в Беларуси появится 20 новых рыбных магазинов, откроются рыбные павильоны в крупных городах и на рынках областных центров. Создание мелкооптовой и оптово-розничной сети позволит снизить цену на консервы и рыбу.