Беларусь-Туркменистан: торгово-экономическое сотрудничество расширяется

Одного миллиарда долларов может достичь товарооборот между Беларусью и Туркменистаном к 2010 году. Сегодня в Минске открылось первое заседание межправительственной белорусско-туркменской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Возглавляет комиссию вице-премьер Беларуси Александр Косинец, сопредседатель -его коллега из Туркменистана Хыдыр Сапарлыев.



Стороны обсудят перспективы взаимодействия в машиностроении, сельском хозяйстве, образовании и культуре, спорте и туризме. Будут также рассмотрены вопросы развития договорно-правовой базы белорусско-туркменских отношений.





Заседание проходит в юбилейный для двух стран год: 15 лет назад между Беларусью и Туркменистаном были установлены дипломатические отношения.