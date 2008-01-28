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Беларусь-Туркменистан: торгово-экономическое сотрудничество расширяется

28 января 2008 12:25
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Одного миллиарда долларов может достичь товарооборот между Беларусью и Туркменистаном к 2010 году. Сегодня в Минске открылось первое заседание межправительственной белорусско-туркменской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Возглавляет комиссию вице-премьер Беларуси Александр Косинец, сопредседатель -его коллега из Туркменистана Хыдыр Сапарлыев.

Стороны обсудят перспективы взаимодействия в машиностроении, сельском хозяйстве, образовании и культуре, спорте и туризме. Будут также рассмотрены вопросы развития договорно-правовой базы белорусско-туркменских отношений.


Заседание проходит в юбилейный для двух стран год: 15 лет назад между Беларусью и Туркменистаном были установлены дипломатические отношения.
# Экономика

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