Продукция Дзержинской птицефабрики составила конкуренцию "ножкам Буша"

Уже прошли те времена, когда на прилавках наших магазинов можно было увидеть только американское куриное мясо. Дзержинская птицефабрика - бесспорный лидер в своей отрасли, хотя еще несколько лет назад была убыточной. Ей принадлежит 15% от общего производства птицы в республике.

Здесь получают самые высокие привесы птицы - 58 грамм в сутки. Специалисты разработали собственный рецепт корма, поэтому товарного веса птицы достигают уже за 40 дней. А новые современные технологии позволили увеличить производство до 21 тонны мяса в год. А через 2 года комплекс планирует производить 30 тонн.

Бройлеров на фабрике выращивают в 19 блоках. Все этапы переработки находятся под строжайшим контролем. Чтобы зайти в любой цех, необходимо пройти полную дезинфекцию.

Если есть стремление к работе, то будет и успех. Не так давно агрокомбинат взял шефство над убыточным колхозом и рыбокомплексом. В прошлом году впервые за 8 лет колхоз уже получил прибыль.