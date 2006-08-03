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Продукция Дзержинской птицефабрики составила конкуренцию "ножкам Буша"

03 августа 2006 15:43
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Уже прошли те времена, когда на прилавках наших магазинов можно было увидеть только американское куриное мясо. Дзержинская птицефабрика - бесспорный лидер в своей отрасли, хотя еще несколько лет назад была убыточной. Ей принадлежит 15% от общего производства птицы в республике.

Здесь получают самые высокие привесы птицы - 58 грамм в сутки. Специалисты разработали  собственный рецепт корма, поэтому товарного веса птицы достигают уже за 40 дней. А новые современные технологии позволили увеличить производство до 21  тонны мяса в год.  А через  2 года комплекс планирует производить 30 тонн.

Бройлеров на фабрике выращивают в 19 блоках. Все этапы переработки  находятся под строжайшим контролем. Чтобы зайти в любой цех, необходимо пройти полную дезинфекцию.

Если есть стремление к работе, то будет и успех.  Не так давно  агрокомбинат взял шефство над  убыточным колхозом  и рыбокомплексом.   В прошлом году впервые за 8 лет колхоз уже получил прибыль.

# Экономика # Птицы

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