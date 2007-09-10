Осень - пора сбора урожая яблок

Во всех садах республики этот сочный и богатый витаминами фрукт заготавливают для хранения на зиму, реализуют предприятиям перерабатывающей промышленности. Из-за нестабильных погодных условий нынешний урожай яблок меньше прошлогоднего. Однако доведённые планы по поставкам, аграрии выполнят. В Оршанском районе - самый большой яблоневый сад в Беларуси. На 350 гектарах в сельскохозяйственном предприятии "Заболотье" - сортов яблок не перечесть: Вербное, Заславское, Антей, Белорусское сладкое, Поспех и Надзея. Этими сортами белорусской селекции здесь гордятся. И труда не жалеют.

В этом году урожай в колхозе ожидают неплохой - 800 тонн. С отдельных сортов яблонь по 20 тонн с гектара. Число химобработок минимальное - всего три. А, к примеру, за рубежом производят до 20.

Не забывают в саду и о модернизации производственных фондов. Уже заканчивается строительство холодильника на 500 тонн. В планах реконструкция хранилищ и цеха по переработке продукции.

Со сбытом продукции в колхозе проблем нет. 20% яблок отправляется на промышленную переработку для изготовления соков и плодово-ягодных вин.

Остальные 80% реализуются через торговые сети. Отсюда высокая рентабельность сельхозпредприятия.

К 2010 году садоводы планируют увеличить площадь яблоневых посадок до 500 гектаров.