Энергоемкость ВВП должна быть снижена на 60%

Александр Лукашенко одобрил новую концепцию энергетической безопасности страны до 2020 года.

Работать над новой концепцией энергетической безопасности начали в январе текущего года. Тогда на совещании в Новополоцке заняться этим документом поручил глава государства. Не обновленная, а принципиально новая концепция должна была учесть сложившиеся экономические условия, в первую очередь новые цены на энергоресурсы.

Сегодня уже готовый документ представляли Президенту. Он вышел не просто гораздо толще и увесистой чем предыдущий, но и содержательней. Новая концепция включила в себя в первую очередь баланс топливно-энергетических ресурсов до 2020 года. Теперь, исходя из него, будут строиться все государственные документы, в том числе и прогнозы социально-экономического развития. Кроме того, в концепцию предусмотрели диверсификацию энергоносителей.

В концепцию заложено строительство трех угольных электростанций - в Гродненской, Брестской и Гомельской областях. Кроме того, перевод трех цементных заводов на этот вид топлива. При этом закупать сырье планируют не только в России, сегодня уже есть интересные предложения со стороны Украины и Польши.

Одна из задач энергетической сферы также - диверсификация поставок нефти. Уже разработаны три перспективных направления. Одним из них станет транспортировка венесуэльской нефти через балтийские порты танкерами. Кроме этого - транспортировка каспийской нефти и иранской нефти в Феодосийский порт и далее доставка железной дорогой в Беларусь. Что же касается газа, то Президентом Беларуси поставлена задача значительно расширить имеющиеся мощности подземных хранилищ.

Все запланированные концепцией энергетической безопасности мероприятия позволят к 2015 году снизить энергоемкость внутреннего валового продукта на 50%, сохранив при этом рост ВВП в запланированном темпе. А уже к 2020 году энергоемкость снизится до 60%. При этом в документе также содержатся нормы экономического стимулирования предприятий, которые будут активно, а главное эффективно, выполнять требования по рациональному использованию энергетических ресурсов. Вопросы энергосбережения не должны тормозить развитие.

Тем временем в Беларуси утверждена программа технического нормирования и стандартизации в области энергосбережения. Этот документ принят в рамках реализации Директивы №3 "Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства".

Новые требования будут предъявлены к топливным ресурсам, энергопотребляющей продукции, теплоизоляции зданий, средствам учета и контроля. Ставка - на новые виды топлива, вторичные ресурсы, нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.

Всего планируется разработать более 120 новых отечественных стандартов. В том числе и нормы по энергетической маркировке бытовых электротоваров и оборудования. Специалисты рассчитывают что экономичные модели техники будут востребованы в большей степени.

