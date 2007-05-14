Прямой эфир

Иранские автомобили будут собирать из белорусских комплектующих

14 мая 2007 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Беларусь и Иран готовятся подписать вторую часть соглашения о сборке легковых автомобилей.

Беларусь и Иран работают по 11 совместным соглашениям. Одним из них является сборка на территории Беларуси легковых автомобилей. Первые партии белорусско-иранских авто сошли с конвейера в августе прошлого года. Говоря о будущем, генеральный директор компании "Юнисон" отметил, что в скором времени планируется не только сборка автомобилей из импортных деталей, но и производство кузовов, комплектующих деталей на территории Беларуси. Это поможет снизить себестоимость автомобиля и сделать его доступным широкому потребителю.

Кроме крупных проектов,  Иран и Беларусь сегодня развивают сотрудничество и  на уровне частного бизнеса. Торгово-промышленные палаты двух стран уже ведут переговоры о создании совета делового сотрудничества. Кроме того Иран разрабатывает план по строительству в Минске гостиничного и развлекательного бизнес-центра.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
11 мая 2007 10:48

Проанализировать результаты проведенной работы и выработать стратегию на будущее

10 мая 2007 13:37

Беларусь и Китай продлевают сроки экономического сотрудничества

10 мая 2007 10:38

Посевы озимых и яровых культур имеют повреждения после весенних заморозков