Проанализировать результаты проведенной работы и выработать стратегию на будущее

Экономика Беларуси в первом квартале в целом развивалась устойчиво. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на совещании об итогах социально-экономического развития страны за первый квартал текущего года и задачах по выполнению важнейших параметров прогноза на 2007 год.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост ВВП составил порядка 8,5%. Более чем на 30% возросли инвестиции в основной капитал. Перевыполнены прогнозные показатели по розничному товарообороту и платным услугам, реальным денежным доходам населения, производительности труда и ряду других позиций", - отметил Президент.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что необходимость сегодняшнего совещания вызвана негативными тенденциями, которые начали проявляться в этом году. Самая тревожная из них - снижение эффективности хозяйствования и темпа роста объема производства. Показатели работы ряда отраслей экономики ухудшились. В первом квартале восемь прогнозных параметров не выполнено. Поэтому сегодня предстоит объективно проанализировать первые месяцы работы, чтобы выработать комплексную программу действий, подчеркнул глава государства.