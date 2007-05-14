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Белорусская продукция способна составить конкуренцию зарубежным товарам

14 мая 2007 10:31
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Организация объединенных наций намерена расширить экономическое сотрудничество с Беларусью. Об этом 14 мая заявила глава представительства ООН в Беларуси Джихан Султаноглы на встрече в представителями предприятий.

Сегодня экономические связи ООН, к примеру, с Россией достигают 100 миллионов долларов в год, с Украиной - 25 миллионов. Таких же сумм ООН намерено достичь и в сотрудничестве с нашей страной. Белорусская продукция вполне конкурентноспособна, чтобы учавствовать в закупках ООН. 

Сегодня в рамках ООН работает более 30 организаций, каждая из которых реализовывает свои программы, заявила глава представительства ООН в Беларуси Джихан Султаноглы. ООН не занимается производством продукции, поэтому производит закупку товаров и услуг в других странах.
 
Тему увеличения белорусского экспорта сегодня обсуждали и в Мингорисполкоме. Ведь пока Минск больше покупает, чем продает. Положительного сальдо удалось достичь лишь в двух городских районах. За первый квартал нынешнего года в столицу ввезли почти вдвое больше товаров, чем вывезли.
Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов дал указание провести основательный анализ соотношения экспорта и импорта в стране.

# Экономика

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