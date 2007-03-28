Посевная набирает обороты

В Беларуси увеличиваются темпы ярового сева. К 28 марта посеяно уже 28% зерновых.

В Гомельской области культуры посеяны на половине необходимых площадей, в Брестской - на 40%, Гродненской - на 30%. В этих регионах сеют свыше 6% в день. Близки к этому показателю сельхозорганизации Минщины. Полным ходом разворачиваются работы в Могилевской и Витебской областях. По расчетам специалистов, с 1 апреля хозяйства республики уже должны выйти на 10% ежедневного сева, так как наступают оптимальные сроки для ржи, пшеницы и других теплолюбивых зерновых культур.

Наряду с сельхозкооперативами, активно приступили к весенне-полевым работам в Гродненской области и фермерские хозяйства. Благодаря благоприятным погодным условиям техника вышла на поля на две недели раньше запланированного срока. Наряду с сельхозкооперативами, активно к весенне-полевым работам приступили и

фермерские хозяйства региона.

:Надёжно ли закреплены спаренные колёса на тракторах, правильно ли проведена настройка прицепного оборудования - все эти нюансы аграрий Генрих Мысливца по традиции проверяет лично. Ещё одна традиция, неизменная вот уже на протяжении 15 лет, первый трактор на поле фермер выводит сам.

Сделал сам, помоги соседу - этот принцип в местном фермерском хозяйстве даже не обсуждается, особенно в напряжённые периоды посевной, или уборочной компании. Генрих Мысливец хорошо помнит начало своей фермерской деятельности, когда в трудные минуты государство приходило на помощь. Увеличение производства, по его словам, без поддержки местных властей было бы не возможно. Тем более что и специализация его хозяйства - овощеводство - требует особого подхода. Чтобы заработать деньги - картофель, лук, или морковь необходимо продавать круглый год, а не только в сезон уборки.

Специальные овощехранилища были построены благодаря государственным кредитам. Теперь урожай этого года уже можно будет реализовывать вплоть до середины следующего. Это дополнительные средства на дальнейшее развитие хозяйства. В ближайших планах полностью вытеснить импортных производителей из региона. Приблизится к заветной цели, уверен Генрих Мысливец, позволит и вовремя проведённая в этом году посевная кампания.