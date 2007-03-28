Овощеводству - тепличные условия

28 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает Минскую овощную фабрику.В центре внимания главы государства - вопросы организации выращивания овощей с применением современных ресурсосберегающих технологий. Александр Лукашенко ознакомится с работой энергосберегающей теплицы и ее производственно-технологическими подразделениями, осмотрит выставку овощной продукции, производимой на парниково-тепличных предприятиях Минска. Президент также посетит молочно-товарную ферму "Старина", где ознакомится с производством молока по современным технологиям.