Погода содействует в экономии энергоресурсов

Снижение энергоемкости ВВП в январе в Беларуси составило, по оперативным данным, 25%. По итогам двух месяцев данный показатель ожидается 16-18%. Достижению высоких показателей по экономии топливно-энергетических ресурсов способствовали более теплые погодные условия. Как отметили в Департаменте по энергоэффективности, снижение энергоемкости ВВП в 2007 году на 8% является минимумом. Но возможно обеспечить показатель по итогам года на уровне 12%. С этой целью разработан комплекс мер по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве, соответствующие мероприятия планируются в Минпроме, "Белэнерго", Минсельхозпроде и других ведомствах.