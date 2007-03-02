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Белорусскую экономику необходимо адаптировать к новым условиям работы на внешнем рынке

02 марта 2007 11:08
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Министерство иностранных дел неоднозначно оценивает результаты внешнеэкономической деятельности Беларуси в 2006 году.Об этом на итоговой коллегии МИД заявил министр иностранных дел страны Сергей Мартынов.
Он отметил, что внешнеэкономической деятельности Беларуси в 2006 году можно дать двойственную оценку. В прошлом году произошел "гипертрофированный рост импорта". В настоящее же время необходимо определить эффективные меры адаптации белорусской экономики к новым условиям работы на внешних рынках.
# Экономика

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