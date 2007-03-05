Подготовка к сторительству АЭС продолжается

В Могилевской области Беларуси началось исследование второй площадки под строительство АЭС.Первая территория - Краснополянская - в этом же регионе обследуется уже несколько месяцев. Как ранее сообщалось, Президент страны поручил правительству в сжатые сроки подготовить документы на строительство атомной электростанции и внести их в Совет безопасности. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2015 году, однако, учитывая поручение Президента, это может произойти на два года раньше.