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Подготовка к сторительству АЭС продолжается

05 марта 2007 11:58
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В Могилевской области Беларуси началось исследование второй площадки под строительство АЭС.Первая территория - Краснополянская - в этом же регионе обследуется уже несколько месяцев. Как ранее сообщалось, Президент страны поручил правительству в сжатые сроки подготовить документы на строительство атомной электростанции и внести их в Совет безопасности. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2015 году, однако, учитывая поручение Президента, это может произойти на два года раньше.
# Экономика

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