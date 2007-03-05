Аграрии готовят агрегаты к посевной

К весеннему севу в Минской области техника будет полностью готова к 15 марта. С 5 марта в хозяйствах начнутся проверки машин и агрегатов.По информации Минсельхозпрода уже сейчас можно констатировать высокую степень технической подготовки аграрного сектора. Сезон ремонта техники в области начался еще в октябре прошлого года. Для этих целей из бюджета области было выделено 2 миллиарда рублей в качестве аванса, на днях поступит еще 2,5 миллиарда. В среднем же на техническую подготовку к весенней посевной кампании сельхозорганизации Минщины расходуют до 14 миллиардов рублей.