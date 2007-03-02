Годовалый грузовик - "подержанный автомобиль"

Министерство промышленности Беларуси предлагает Государственному таможенному комитету расширить понятие "подержанный автомобиль" при ввозе грузовой техники.В эту категорию предлагают включить грузовики со сроком эксплуатации более одного года. Таким образом, будет ограничен ввоз подержанных импортных автомобилей на территорию страны и повысится конкурентоспособность отечественной автомобильной техники. В настоящее время в Беларуси действует пошлина на ввоз подержанных грузовых автомобилей старше трех лет. Она составляет 2,2 евро за 1 куб.см. двигателя. В России ограничения действуют на ввоз импортных подержанных автомобилей старше пяти лет.