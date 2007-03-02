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Экономия и бережливость - основа национальной безопасности

02 марта 2007 12:08
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В ходе церемонии вручения государственных наград Александр Лукашенко заявил о необходимости рационального использования энергетических ресурсов и развития эффективной энергетической системы в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды военнослужащим, педагогическим и научным работникам, представителям сферы здравоохранения, культуры и других отраслей.

Ордена Отечества II степени удостоен председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания по региональной политике и местному самоуправлению Анатолий Малофеев. Среди награжденных также председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Николай Чергинец, который удостоен ордена Отечества III степени.

Вручая государственные награды работникам энергетической отрасли, Президент Беларуси заявил, что позитивно оценивает развитие энергетической системы республики. В первый год пятилетки энергетическая система Беларуси достигла хороших результатов, отметил Александр Лукашенко. По его словам, в республике есть хорошие предпосылки для достижения успехов в реализации программы нынешней пятилетки: есть хороший задел в наращивании инвестиций в реальный сектор экономики, заложенный в прошлом году.

# Экономика

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