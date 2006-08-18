По валовому сбору зерна бесспорный лидер - Минщина

Хлеборобы ежедневно убирают урожай с четырех процентов площадей. Однако с улучшением погодных условий они планируют увеличить темпы работы в два раза.

Средняя урожайность - 29,4 центнера с гектара. Это чуть ниже, чем в прошлом году. Пока по этому показателю лидирует Гродненская область.

Валовой сбор зерна в Беларуси составил 4 млн. 425 тысяч тонн, убрано 68,5% общей площади зерновых. Нынешние темпы уборки опережают прошлогодние на 4,7%.

К 18 августа в целом по республике было скошено 80 тысяч гектар, что составляет 3,62% общей площади. Перед хозяйствами республики поставлена задача ускорить темпы уборки до 5-6%.

В настоящее время пик работ приходится на северные регионы, которые позже других начали уборку. На помощь к ним направлена техника из южных областей, что позволяет увеличить темпы косовицы.

Самый высокий валовой сбор зерна в хозяйствах Минской области, на счету которых 1 млн. 201 тысяч тонн. Сельхозорганизации Гродненской области намолотили 880 тысяч тонн, Брестской - 687 тысяч тонн, Гомельской - 596 тысяч тонн. В Могилевской области собрано 552 тысяч тонн зерна и в Витебской - 507 тысяч тонн.

Вместе с тем темпы поставок зерна в госзаказ пока еще остаются низкими. План выполнен только на 44%. В связи с сырой погодой зерно приходится по несколько раз просушивать и доводить до необходимой кондиции.