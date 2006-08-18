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В Беларуси туристам интересно

18 августа 2006 07:28
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Туристическим фирмам, активно привлекающим туристов в Беларусь, государство окажет поддержку. Об этом сообщил заместитель министра по спорту и туризму Чеслав Шульга.

При участии в международных выставках и издании рекламной продукции фирмы Беларусь в этом отношении достаточно ресурсоемкая страна - национальные парки, охотничьи хозяйства, исторические, культурные объекты, водные ресурсы - все это должно активно вовлекаться в турбизнес и приносить доходы.

Сейчас  прорабатывается возможность приема в Беларуси на безвизовой основе китайских туристов. В первую очередь здесь смогут  работать фирмы-лидеры по приему иностранцев. Вместе с тем к турфирмам, игнорирующим такой вид деятельности, Министерство спорта намерено принимать самые серьезные меры, вплоть до лишения лицензии.

# Экономика

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