В Беларуси туристам интересно

Туристическим фирмам, активно привлекающим туристов в Беларусь, государство окажет поддержку. Об этом сообщил заместитель министра по спорту и туризму Чеслав Шульга.

При участии в международных выставках и издании рекламной продукции фирмы Беларусь в этом отношении достаточно ресурсоемкая страна - национальные парки, охотничьи хозяйства, исторические, культурные объекты, водные ресурсы - все это должно активно вовлекаться в турбизнес и приносить доходы.

Сейчас прорабатывается возможность приема в Беларуси на безвизовой основе китайских туристов. В первую очередь здесь смогут работать фирмы-лидеры по приему иностранцев. Вместе с тем к турфирмам, игнорирующим такой вид деятельности, Министерство спорта намерено принимать самые серьезные меры, вплоть до лишения лицензии.