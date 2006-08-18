На Национальном совете по трудовым и социальным вопросам правительство, наниматели и профсоюзы обсудили ход выполнения Генерального соглашения. В документе на три года вперед прописаны обязанности, которые должны были выполнить каждая из сторон.

Конкретные цифры в экономической политике, доходах населения, социальных гарантиях и на рынке труда доказали, что партнеры выполняют и даже перевыполняют намеченный план Генерального соглашения.

Экономика вступила на путь модернизации и технического перевооружения. Теперь особое внимание правительство будет уделять малым и средним предприятиям. Первый заместитель премьер-министра Владимир Семашко уверен, что в ближайшую пятилетку ВВП и реальный уровень жизни белорусов возрастет в полтора раза.

Свои сомнения намерены развеять в ближайшее время и профсоюзы. Их лидер Леонид Козик требует законодательно обязать все организации, использующие наемный труд, заключать коллективный договор с профсоюзами. Он отметил, что особенно много нарушений со стороны частных предприятий.

:На Атланте - на 12,5 тысяч работающих действует один и самый лучший коллективный договор. Основной язык на предприятии - переговорный. Компромисс сотрудники находят за круглым столом. А стабильная работа предприятия держится на трех "китах" - обязанностях, правах и ответственности нанимателя, профсоюза и работников.

Сейчас в Беларуси почти 18 тысяч коллективных договоров на основе трехстороннего Генсоглашения. Это, по словам лидера ФПБ, привело к развитию экономики и росту благосостояния населения. По данным социального исследования, 51% опрошенных белорусов заявили об увеличении доходов, тогда как в 2005 году об этом не могли сказать даже 30% опрошенных.