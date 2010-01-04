Переговоры между Беларусью и Россией по условиям поставок нефти продолжаются

Пока сторонам не удалось придти к взаимовыгодному решению.

В то же время некоторые СМИ поспешили заявить о прекращении поставок черного золота и проблемы с транзитом. Эти сообщения опровергли и в Минске, и в Москве. Кроме того, на белорусских нефтеперерабатывающих заводах есть необходимый запас сырья.

Сергей Остапец, начальник управления концерна «Белнефтехим»:

– Мы своевременно заключили контракты с российскими нефтяными компаниями и осуществили предоплату за указанные объемы нефти. Этих объемов нефти достаточно для обеспечения работы в течении первой половины января. Начиная с третьего числа, Российская Федерация осуществляет прокачку объемов в соответствии с заключенными контрактами.

Павел Карпович, заместитель генерального директора по транспорту нефти:

– Ежесуточно наша максимальная производительность по приему нефти от России составляет свыше 230 тысяч тонн. И в настоящее время мы работаем именно в таком технологическом режиме. То есть наш режим по приему нефти с Востока максимальный.