Прямой эфир

Переговоры между Беларусью и Россией по условиям поставок нефти продолжаются

04 января 2010 20:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Пока сторонам не удалось придти к взаимовыгодному решению.

В то же время некоторые СМИ поспешили заявить о прекращении поставок черного золота и проблемы с транзитом. Эти сообщения опровергли и в Минске, и в Москве. Кроме того, на белорусских нефтеперерабатывающих заводах есть необходимый запас сырья.

Сергей Остапец, начальник управления концерна «Белнефтехим»:
– Мы своевременно заключили контракты с российскими нефтяными компаниями и осуществили предоплату за указанные объемы нефти. Этих объемов нефти достаточно для обеспечения работы в течении первой половины января. Начиная с третьего числа, Российская Федерация осуществляет прокачку объемов в соответствии с заключенными контрактами.

Павел Карпович, заместитель генерального директора по транспорту нефти:
– Ежесуточно наша максимальная производительность по приему нефти от России составляет свыше 230 тысяч тонн. И в настоящее время мы работаем именно в таком технологическом режиме. То есть наш режим по приему нефти с Востока максимальный.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
03 января 2010 15:48

Белорусский автопром осваивает дилерские сети

02 января 2010 18:48

Белорусские строители приступили к возведению жилья в Венесуэле

01 января 2010 18:47

Беларусь, Россия и Казахстан начали жизнь в Таможенном союзе